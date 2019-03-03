Бобби Вуд
№7
Нападающий
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
США
Дата рождения
15 нояб. 1992 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.03.2019 3 марта 2019 вс 17:30
Штутгарт
5 : 1
Ганновер-96
3.03.2019 3 марта 2019 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
5
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:30
Ганновер-96
0 : 3
Айнтрахт
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Айнтрахт
3
был в запасе
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Ганновер-96
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 17:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Ганновер-96
0
был в запасе
9.02.2019 9 февр. 2019 сб 17:30
Ганновер-96
2 : 0
Нюрнберг
9.02.2019 9 февр. 2019 сб 17:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Нюрнберг
0
был в запасе
1.02.2019 1 февр. 2019 пт 22:30
Ганновер-96
0 : 3
РБ Лейпциг
1.02.2019 1 февр. 2019 пт 22:30
минуты: 46' - 90'
Ганновер-96
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 46' - 90'
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 1
Вердер
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
0
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 1
Фортуна
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
0
Фортуна
1
минуты: 1' - 90'
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
Фрайбург
1 : 1
Ганновер-96
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 4
Бавария
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 17:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Бавария
4
был в запасе
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 17:30
Майнц
1 : 1
Ганновер-96
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 17:30
был в запасе
Майнц
1
Ганновер-96
1
был в запасе
1.12.2018 1 дек. 2018 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 2
Герта
1.12.2018 1 дек. 2018 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
0
Герта
2
минуты: 1' - 90'
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 20:00
Боруссия
4 : 1
Ганновер-96
1'
1'
1'
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 20:00
1'
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2018 9 нояб. 2018 пт 22:30
Ганновер-96
2 : 1
Вольфсбург
9.11.2018 9 нояб. 2018 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
2
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2018 3 нояб. 2018 сб 17:30
Шальке-04
3 : 1
Ганновер-96
3.11.2018 3 нояб. 2018 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 2
Аугсбург
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
1
Аугсбург
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Байер
2 : 2
Ганновер-96
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 16:30
Ганновер-96
3 : 1
Штутгарт
30', 45'
30', 45'
30', 45'
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 16:30
30', 45'
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
3
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:30
Айнтрахт
4 : 1
Ганновер-96
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:30
минуты: 46' - 90'
Айнтрахт
4
Ганновер-96
1
минуты: 46' - 90'
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 21:30
Ганновер-96
1 : 3
Хоффенхайм
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 21:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
3
был в запасе
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
Нюрнберг
2 : 0
Ганновер-96
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Нюрнберг
2
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90'
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