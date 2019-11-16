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Лента
Матч-центр
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Тайлер Робертс
№36
Нападающий
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
12 янв. 1989 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
Азербайджан
0 : 2
Уэльс
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Азербайджан
0
Уэльс
2
был в запасе
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
Уэльс
1 : 1
Хорватия
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 86' - 90'
Уэльс
1
Хорватия
1
минуты: 86' - 90'
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Словакия
1 : 1
Уэльс
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
был в запасе
Словакия
1
Уэльс
1
был в запасе
24.03.2019
24 марта 2019
вс
17:00
Уэльс
1 : 0
Словакия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
17:00
минуты: 60' - 90'
Уэльс
1
Словакия
0
минуты: 60' - 90'