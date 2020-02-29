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Матч-центр
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Папе Диоп
№24
Полузащитник
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 авг. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
23:00
Гранада
0 : 0
Сельта
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 90' - 90'
Гранада
0
Сельта
0
минуты: 90' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
Атлетик
1 : 1
Сельта
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
был в запасе
Атлетик
1
Сельта
1
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
Сельта
1 : 1
Осасуна
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
был в запасе
Сельта
1
Осасуна
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
Сельта
2 : 2
Мальорка
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
был в запасе
Сельта
2
Мальорка
2
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
Леганес
3 : 2
Сельта
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
3
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
23:00
Сельта
0 : 0
Вальядолид
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
Вильярреал
1 : 3
Сельта
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Сельта
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
23:00
Барселона
4 : 1
Сельта
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
4
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Хетафе
76'
76'
76'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Сельта
0
Хетафе
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Сельта
0 : 1
Реал Сосьедад
60'
60'
60'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
Алавес
2 : 0
Сельта
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
был в запасе
Алавес
2
Сельта
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
15:00
Сельта
1 : 0
Атлетик
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
15:00
был в запасе
Сельта
1
Атлетик
0
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
21:00
Сельта
1 : 1
Эспаньол
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
21:00
был в запасе
Сельта
1
Эспаньол
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Атлетико
0 : 0
Сельта
90'
90'
90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Атлетико
0
Сельта
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
17:00
Сельта
0 : 2
Гранада
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
17:00
был в запасе
Сельта
0
Гранада
2
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
Севилья
1 : 1
Сельта
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
был в запасе
Севилья
1
Сельта
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:00
Сельта
1 : 3
Реал
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:00
минуты: 83' - 90'
Сельта
1
Реал
3
минуты: 83' - 90'