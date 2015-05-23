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Жанг Ксиже
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Китай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Кельн
2
Вольфсбург
2
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:30
Падерборн
1 : 3
Вольфсбург
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:30
был в запасе
Падерборн
1
Вольфсбург
3
был в запасе