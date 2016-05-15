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Алессандро Джакомель
№32
Защитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
2014/2015
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Эмполи
2 : 1
Торино
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
был в запасе
Эмполи
2
Торино
1
был в запасе
7.05.2016
7 мая 2016
сб
19:00
Интер
2 : 1
Эмполи
7.05.2016
7 мая 2016
сб
19:00
был в запасе
Интер
2
Эмполи
1
был в запасе
1.05.2016
1 мая 2016
вс
16:00
Эмполи
0 : 0
Болонья
1.05.2016
1 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Эмполи
0
Болонья
0
был в запасе