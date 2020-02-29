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Матч-центр
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Борха Майорал
№2
Нападающий
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Команда
Леванте
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 апр. 1997 (23) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:00
Эйбар
3 : 0
Леванте
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
Леванте
1 : 0
Реал
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Вильярреал
2 : 1
Леванте
56'
56'
56'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
56'
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
15:00
Леванте
2 : 0
Леганес
55'
55'
55'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
Барселона
2 : 1
Леванте
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Барселона
2
Леванте
1
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 72'
Осасуна
2
Леванте
0
минуты: 1' - 72'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
Леванте
0 : 1
Алавес
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:30
Атлетико
2 : 1
Леванте
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
Леванте
3 : 1
Сельта
90'
90'
90'
90'
90'
90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
90'
был в запасе
Леванте
3
Сельта
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:00
Гранада
1 : 2
Леванте
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:00
был в запасе
Гранада
1
Леванте
2
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:30
Леванте
2 : 4
Валенсия
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Леванте
2
Валенсия
4
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:30
Хетафе
4 : 0
Леванте
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Хетафе
4
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
Леванте
2 : 1
Мальорка
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Мальорка
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:00
Атлетик
2 : 1
Леванте
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Леванте
3 : 1
Барселона
63'
63'
63'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
63'
минуты: 1' - 90'
Леванте
3
Барселона
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Леванте
40'
40'
40'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
40'
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
18:00
Леванте
0 : 1
Эспаньол
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
18:00
был в запасе
Леванте
0
Эспаньол
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Леванте
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Севилья
1
Леванте
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
Леганес
1 : 2
Леванте
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Леганес
1
Леванте
2
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
Бетис
3 : 1
Леванте
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
был в запасе
Бетис
3
Леванте
1
был в запасе
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