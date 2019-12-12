Фран Соль
№9
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 марта 1992 (28) лет
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Динамо
1 : 1
Лугано
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
был в запасе
Динамо
1
Лугано
1
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Мальме
4 : 3
Динамо
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Мальме
4
Динамо
3
был в запасе
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 20:55
Копенгаген
1 : 1
Динамо
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Копенгаген
1
Динамо
1
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Динамо
1 : 1
Копенгаген
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Динамо
1
Копенгаген
1
был в запасе
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
Лугано
0 : 0
Динамо
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лугано
0
Динамо
0
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Динамо
1 : 0
Мальме
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
был в запасе
Динамо
1
Мальме
0
был в запасе