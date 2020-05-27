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Гриша Прёмель
№21
Полузащитник
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Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 янв. 1995 (25) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Унион
1 : 1
Майнц
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 65' - 90'
Унион
1
Майнц
1
минуты: 65' - 90'
22.05.2020
22 мая 2020
пт
21:30
Герта
4 : 0
Унион
22.05.2020
22 мая 2020
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Герта
4
Унион
0
минуты: 1' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
Унион
0 : 2
Бавария
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 85'
Унион
0
Бавария
2
минуты: 1' - 85'
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
Айнтрахт
1 : 2
Унион
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Унион
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 3
Байер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Байер
3
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Унион
80'
80'
80'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Вердер
0
Унион
2
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Унион
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
5
Унион
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Аугсбург
1 : 1
Унион
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
1
Унион
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Унион
0 : 4
РБ Лейпциг
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Унион
0
РБ Лейпциг
4
минуты: 1' - 90'