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Лоренцо Шимич
№2
Защитник
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Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
15 июля 1996 (23) года
Рост
190
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
26.05.2019
26 мая 2019
вс
16:00
СПАЛ
2 : 3
Милан
26.05.2019
26 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
СПАЛ
2
Милан
3
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:00
Удинезе
3 : 2
СПАЛ
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:00
был в запасе
Удинезе
3
СПАЛ
2
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:00
СПАЛ
1 : 2
Наполи
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:00
был в запасе
СПАЛ
1
Наполи
2
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
4.05.2019
4 мая 2019
сб
19:00
был в запасе
Кьево
0
СПАЛ
4
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
16:00
СПАЛ
2 : 1
Ювентус
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
СПАЛ
2
Ювентус
1
был в запасе
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 1
СПАЛ
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
2
СПАЛ
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:00
СПАЛ
2 : 1
Рома
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:00
минуты: 84' - 90'
СПАЛ
2
Рома
1
минуты: 84' - 90'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
Интер
2 : 0
СПАЛ
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Интер
2
СПАЛ
0
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
СПАЛ
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
1
СПАЛ
1
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
14:30
СПАЛ
1 : 4
Фиорентина
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
14:30
был в запасе
СПАЛ
1
Фиорентина
4
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
СПАЛ
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
2
СПАЛ
1
был в запасе
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Торино
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
14:30
был в запасе
СПАЛ
0
Торино
0
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
Парма
2 : 3
СПАЛ
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Парма
2
СПАЛ
3
минуты: 1' - 90'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Болонья
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Болонья
1
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
22:30
Милан
2 : 1
СПАЛ
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
22:30
был в запасе
Милан
2
СПАЛ
1
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
СПАЛ
0 : 0
Удинезе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
был в запасе
СПАЛ
0
Удинезе
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Наполи
1 : 0
СПАЛ
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Наполи
1
СПАЛ
0
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
был в запасе
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
20:00
Дженоа
1 : 1
СПАЛ
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Дженоа
1
СПАЛ
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:00
был в запасе
Ювентус
2
СПАЛ
0
был в запасе
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