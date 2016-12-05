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Матч-центр
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Рашид Магомедов
№79
Нападающий
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
19:30
Арсенал
1 : 0
Анжи
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
19:30
был в запасе
Арсенал
1
Анжи
0
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
18:30
Локомотив
4 : 0
Анжи
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
18:30
был в запасе
Локомотив
4
Анжи
0
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:30
Анжи
0 : 0
Краснодар
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:30
был в запасе
Анжи
0
Краснодар
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
12:00
Томь
0 : 3
Анжи
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
12:00
был в запасе
Томь
0
Анжи
3
был в запасе