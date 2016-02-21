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Матч-центр
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Мауро Копполаро
№50
Защитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
2014/2015
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
Дженоа
2 : 1
Удинезе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
2
Удинезе
1
был в запасе
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Болонья
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Болонья
1
был в запасе
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
22:45
Эмполи
1 : 1
Удинезе
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
22:45
был в запасе
Эмполи
1
Удинезе
1
был в запасе
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Лацио
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Лацио
0
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Палермо
4 : 1
Удинезе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Палермо
4
Удинезе
1
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Удинезе
0 : 4
Ювентус
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Ювентус
4
был в запасе
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
14:30
Удинезе
2 : 1
Аталанта
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
14:30
был в запасе
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
Удинезе
0 : 4
Интер
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
был в запасе
Удинезе
0
Интер
4
был в запасе