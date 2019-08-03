Олег Дмитриев
№99
Полузащитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 нояб. 1995 (24) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 18:00
Факел
2 : 1
Мордовия
34'
64'
34'
64'
34'
64'
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 18:00
34'
минуты: 1' - 90'
Факел
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
24.07.2019 24 июля 2019 ср 19:00
Факел
1 : 2
Балтика
46'
46'
46'
24.07.2019 24 июля 2019 ср 19:00
46'
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90'