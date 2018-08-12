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Егор Кондаков
№30
Полузащитник
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 нояб. 1998 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Краснодар-2
3 : 1
Чертаново
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар-2
3
Чертаново
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:30
Чертаново
1 : 1
Армавир
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Чертаново
1
Армавир
1
минуты: 1' - 90'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Чертаново
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Чертаново
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
Чертаново
3 : 1
Балтика
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Чертаново
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90'