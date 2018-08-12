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Артур Арустамян
№10
Полузащитник
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 мая 1997 (23) года
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 78' - 90'
Факел
0
Сибирь
1
минуты: 78' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
Факел
1 : 2
Сочи
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
был в запасе
Факел
1
Сочи
2
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
15:00
Томь
2 : 0
Факел
17.07.2018
17 июля 2018
вт
15:00
минуты: 64' - 90'
Томь
2
Факел
0
минуты: 64' - 90'