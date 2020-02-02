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Эрнани (Жорже Сантуш Фортиш)
№7
Нападающий
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Команда
Леванте
Гражданство
Португалия
Дата рождения
20 авг. 1991 (28) лет
Рост
180
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
Барселона
2 : 1
Леванте
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Барселона
2
Леванте
1
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 84' - 90'
Осасуна
2
Леванте
0
минуты: 84' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
Леванте
0 : 1
Алавес
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
был в запасе
Леванте
0
Алавес
1
был в запасе
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:30
Атлетико
2 : 1
Леванте
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Атлетико
2
Леванте
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
Леванте
3 : 1
Сельта
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Леванте
3
Сельта
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:00
Гранада
1 : 2
Леванте
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:00
был в запасе
Гранада
1
Леванте
2
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:30
Леванте
2 : 4
Валенсия
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Леванте
2
Валенсия
4
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:30
Хетафе
4 : 0
Леванте
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Хетафе
4
Леванте
0
был в запасе
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
Леванте
2 : 1
Мальорка
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
был в запасе
Леванте
2
Мальорка
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:00
Атлетик
2 : 1
Леванте
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:00
был в запасе
Атлетик
2
Леванте
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Леванте
3 : 1
Барселона
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Леванте
3
Барселона
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Леванте
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леванте
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
18:00
Леванте
0 : 1
Эспаньол
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Леванте
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
Бетис
3 : 1
Леванте
7'
7'
7'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
7'
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Леванте
0 : 0
Эйбар
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Леванте
0
Эйбар
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Вальядолид
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Леванте
2
Вальядолид
0
был в запасе
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
23:00
Леванте
2 : 1
Вильярреал
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
23:00
минуты: 64' - 90'
Леванте
2
Вильярреал
1
минуты: 64' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Алавес
1 : 0
Леванте
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Алавес
1
Леванте
0
был в запасе