Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Янник Каюзак
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ланс
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 янв. 1985 (35) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2017/2018
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Марсель
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
2
Марсель
5
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
82'
82'
82'
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Амьен
0
Тулуза
0
был в запасе
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
Тулуза
2 : 2
Ренн
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Тулуза
2
Ренн
2
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 0
Тулуза
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
Монпелье
2 : 1
Тулуза
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:00
Тулуза
1 : 0
Нант
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Тулуза
1
Нант
0
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
22:00
Тулуза
0 : 1
ПСЖ
31.03.2019
31 марта 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
3.03.2019
3 марта 2019
вс
19:00
Лион
5 : 1
Тулуза
56'
56'
56'
3.03.2019
3 марта 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
5
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Тулуза
1 : 1
Кан
54'
54'
54'
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Кан
1
минуты: 1' - 90'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Тулуза
70'
29'
70'
29'
70'
29'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
70'
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Тулуза
1 : 1
Реймс
12'
12'
12'
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
22:00
Тулуза
0 : 0
Анжер
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Тулуза
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ним
0
Тулуза
1
был в запасе
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
Тулуза
2 : 2
Лион
45'
45'
45'
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Лион
2
минуты: 1' - 90'
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
19:00
Тулуза
1 : 2
Страсбур
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
19:00
был в запасе
Тулуза
1
Страсбур
2
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
21:30
Кан
2 : 1
Тулуза
49'
49'
49'
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Кан
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
Реймс
0 : 1
Тулуза
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
был в запасе
Реймс
0
Тулуза
1
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
17:00
Тулуза
2 : 2
Дижон
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Амьен
89'
89'
89'
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
Показать все игры