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Альфонсо Педраса
№16
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 апр. 1996 (24) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 1
Реал
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
минуты: 77' - 90'
Бетис
2
Реал
1
минуты: 77' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
Хетафе
1 : 0
Бетис
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
был в запасе
Хетафе
1
Бетис
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Бетис
2
Валенсия
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:00
Гранада
1 : 0
Бетис
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Бетис
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Бетис
1
был в запасе
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
Вильярреал
5 : 1
Бетис
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 75'
Вильярреал
5
Бетис
1
минуты: 1' - 75'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Бетис
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Леганес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
Барселона
5 : 2
Бетис
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
90'
90'
90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'