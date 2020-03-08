Альфонсо Педраса
№16
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 апр. 1996 (24) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.03.2020 8 марта 2020 вс 23:00
Бетис
2 : 1
Реал
8.03.2020 8 марта 2020 вс 23:00
минуты: 77' - 90'
Бетис
2
Реал
1
минуты: 77' - 90'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 18:00
Хетафе
1 : 0
Бетис
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 18:00
был в запасе
Хетафе
1
Бетис
0
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Бетис
2
Валенсия
1
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:00
Гранада
1 : 0
Бетис
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 15:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Бетис
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 15:00
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Бетис
1
был в запасе
4.10.2019 4 окт. 2019 пт 22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
4.10.2019 4 окт. 2019 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2019 27 сент. 2019 пт 22:00
Вильярреал
5 : 1
Бетис
27.09.2019 27 сент. 2019 пт 22:00
минуты: 1' - 75'
Вильярреал
5
Бетис
1
минуты: 1' - 75'
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 22:00
Осасуна
0 : 0
Бетис
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 22:00
Бетис
2 : 1
Леганес
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 22:00
Барселона
5 : 2
Бетис
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
90'
90'
90'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'