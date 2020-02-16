Антонино ла Гумина
№17
Нападающий
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Команда
Сампдория
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 марта 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
1
Фиорентина
5
был в запасе
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:00
был в запасе
Торино
1
Сампдория
3
был в запасе
3.02.2020 3 февр. 2020 пн 22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
3.02.2020 3 февр. 2020 пн 22:45
был в запасе
Сампдория
2
Наполи
4
был в запасе