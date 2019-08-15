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Кристиян Малинов
№15
Полузащитник
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Команда
Литекс
Гражданство
Болгария
Дата рождения
16 июля 1994 (25) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Заря
1 : 0
ЦСКА
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Заря
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
ЦСКА
1 : 0
Осиек
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Осиек
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:30
ОФК Титоград
0 : 0
ЦСКА
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
ОФК Титоград
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
9.07.2019
9 июля 2019
вт
20:30
ЦСКА
4 : 0
ОФК Титоград
72'
72'
72'
9.07.2019
9 июля 2019
вт
20:30
72'
был в запасе
ЦСКА
4
ОФК Титоград
0
был в запасе