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Лента
Матч-центр
Моя команда
Шенер Озбайраклы
№19
Защитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Турция
Дата рождения
23 янв. 1990 (30) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
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Галатасарай
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