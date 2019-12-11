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Матч-центр
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Шенер Озбайраклы
№19
Защитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Турция
Дата рождения
23 янв. 1990 (30) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
23:00
ПСЖ
5 : 0
Галатасарай
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
23:00
минуты: 72' - 90'
ПСЖ
5
Галатасарай
0
минуты: 72' - 90'
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
Галатасарай
0 : 1
Реал
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Галатасарай
0
Реал
1
был в запасе
1.10.2019
1 окт. 2019
вт
22:00
Галатасарай
0 : 1
ПСЖ
1.10.2019
1 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Галатасарай
0
ПСЖ
1
был в запасе
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
Брюгге
0 : 0
Галатасарай
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
минуты: 90' - 90'
Брюгге
0
Галатасарай
0
минуты: 90' - 90'