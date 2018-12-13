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Джошгун Диниев
№91
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
13 сент. 1995 (24) года
Рост
169
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Арсенал
1 : 0
Карабах
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
был в запасе
Арсенал
1
Карабах
0
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Карабах
1 : 6
Спортинг
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Карабах
1
Спортинг
6
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Ворскла
0 : 1
Карабах
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Ворскла
0
Карабах
1
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Карабах
0 : 1
Ворскла
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Карабах
0
Ворскла
1
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Карабах
0 : 3
Арсенал
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Карабах
0
Арсенал
3
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Спортинг
2 : 0
Карабах
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 58'
Спортинг
2
Карабах
0
минуты: 1' - 58'