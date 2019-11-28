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Беньямин Вербич
№7
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Словения
Дата рождения
27 нояб. 1993 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Мальме
4 : 3
Динамо
77'
70'
77'
70'
77'
70'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
77'
минуты: 1' - 90'
Мальме
4
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Копенгаген
1 : 1
Динамо
70'
70'
70'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
70'
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Динамо
1 : 1
Копенгаген
46'
46'
46'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Копенгаген
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Лугано
0 : 0
Динамо
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лугано
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Динамо
1 : 0
Мальме
51'
51'
51'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Мальме
0
минуты: 1' - 90'