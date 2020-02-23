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Адам Марушич
№77
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Черногория
Дата рождения
17 окт. 1992 (27) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
2'
2'
2'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
2'
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Интер
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
Парма
0 : 1
Лацио
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Парма
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
Лацио
0 : 0
Верона
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
был в запасе
Лацио
0
Верона
0
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Лацио
5
СПАЛ
1
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Брешиа
1
Лацио
2
был в запасе
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
1 : 2
Лацио
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
был в запасе
Кальяри
1
Лацио
2
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
22:45
Милан
1 : 2
Лацио
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
22:45
был в запасе
Милан
1
Лацио
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Лацио
4 : 0
Торино
67'
67'
67'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
4
Торино
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
22:45
Фиорентина
1 : 2
Лацио
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Лацио
2
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:00
Лацио
3 : 3
Аталанта
27'
27'
27'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Аталанта
3
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Болонья
2 : 2
Лацио
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лацио
4 : 0
Дженоа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
4
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Интер
1 : 0
Лацио
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Интер
1
Лацио
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
21:45
Лацио
2 : 0
Парма
67'
67'
67'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
21:45
67'
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Парма
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
СПАЛ
2 : 1
Лацио
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
СПАЛ
2
Лацио
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
Лацио
1 : 1
Рома
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Лацио
1
Рома
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Сампдория
0 : 3
Лацио
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
был в запасе
Сампдория
0
Лацио
3
был в запасе