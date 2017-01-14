Хуан Бернабе
№44
Вратарь
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
Атлетико
1 : 0
Бетис
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
был в запасе
Атлетико
1
Бетис
0
был в запасе
5.11.2016 5 нояб. 2016 сб 18:15
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
5.11.2016 5 нояб. 2016 сб 18:15
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
был в запасе