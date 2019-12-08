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Александр Щербаков
№26
Полузащитник
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 июня 1998 (21) год
Рост
175
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Урал
3
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
0 : 0
Урал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Ростов
0
Урал
0
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Урал
0 : 0
Спартак
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Урал
0
Спартак
0
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
14:00
Урал
3 : 0
Ахмат
21.07.2019
21 июля 2019
вс
14:00
был в запасе
Урал
3
Ахмат
0
был в запасе
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
Урал
3 : 2
Уфа
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
был в запасе
Урал
3
Уфа
2
был в запасе