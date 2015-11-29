Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Ренат Гагиты
№73
Полузащитник
Подписаться
Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
13:00
Оренбург
4 : 1
Арсенал
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
13:00
был в запасе
Оренбург
4
Арсенал
1
был в запасе
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
Арсенал
1 : 2
Тюмень
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
был в запасе
Арсенал
1
Тюмень
2
был в запасе
15.07.2015
15 июля 2015
ср
18:00
Зенит-2
2 : 2
Арсенал
15.07.2015
15 июля 2015
ср
18:00
был в запасе
Зенит-2
2
Арсенал
2
был в запасе
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
Арсенал
2 : 1
Байкал
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
минуты: 80' - 90'
Арсенал
2
Байкал
1
минуты: 80' - 90'