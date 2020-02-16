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Мануэль Локателли
№73
Полузащитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 янв. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Парма
77'
77'
77'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Парма
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
56'
56'
56'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
4
Рома
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
Сассуоло
2 : 1
Торино
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
2 : 1
Сассуоло
23'
23'
23'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
Сассуоло
1 : 2
Наполи
66'
66'
66'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
Брешиа
0 : 2
Сассуоло
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Милан
0 : 0
Сассуоло
72'
72'
72'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Сассуоло
2 : 2
Кальяри
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:30
Ювентус
2 : 2
Сассуоло
65'
65'
65'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Сассуоло
3 : 1
Болонья
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
37'
37'
37'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сассуоло
1 : 2
Фиорентина
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Сассуоло
1
Фиорентина
2
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Верона
0
Сассуоло
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:30
Сассуоло
3 : 4
Интер
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:30
был в запасе
Сассуоло
3
Интер
4
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:45
Сассуоло
1 : 4
Аталанта
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:45
был в запасе
Сассуоло
1
Аталанта
4
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Парма
1 : 0
Сассуоло
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Парма
1
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:30
Сассуоло
3 : 0
СПАЛ
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:30
был в запасе
Сассуоло
3
СПАЛ
0
был в запасе
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