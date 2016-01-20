Леонардо Фонтанези
№31
Защитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:45
Сассуоло
1 : 1
Торино
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:45
был в запасе
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:45
Наполи
3 : 1
Сассуоло
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:45
был в запасе
Наполи
3
Сассуоло
1
был в запасе
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 14:30
Интер
0 : 1
Сассуоло
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 14:30
был в запасе
Интер
0
Сассуоло
1
был в запасе
6.01.2016 6 янв. 2016 ср 17:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
6.01.2016 6 янв. 2016 ср 17:00
был в запасе
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
был в запасе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
Верона
1 : 1
Сассуоло
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
был в запасе
Верона
1
Сассуоло
1
был в запасе
6.12.2015 6 дек. 2015 вс 20:00
Сампдория
1 : 3
Сассуоло
6.12.2015 6 дек. 2015 вс 20:00
был в запасе
Сампдория
1
Сассуоло
3
был в запасе
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 21:00
Сассуоло
1 : 1
Фиорентина
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 21:00
был в запасе
Сассуоло
1
Фиорентина
1
был в запасе
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 17:00
Сассуоло
1 : 0
Карпи
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Сассуоло
1
Карпи
0
был в запасе
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Сассуоло
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
0
Сассуоло
0
был в запасе
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 13:30
Эмполи
1 : 0
Сассуоло
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 13:30
был в запасе
Эмполи
1
Сассуоло
0
был в запасе
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 16:00
Сассуоло
1 : 1
Кьево
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 16:00
был в запасе
Сассуоло
1
Кьево
1
был в запасе
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Рома
2 : 2
Сассуоло
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
был в запасе
Рома
2
Сассуоло
2
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Аталанта
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
был в запасе
Сассуоло
2
Аталанта
2
был в запасе
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 19:00
Болонья
0 : 1
Сассуоло
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 19:00
был в запасе
Болонья
0
Сассуоло
1
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Сассуоло
2 : 1
Наполи
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Сассуоло
2
Наполи
1
был в запасе