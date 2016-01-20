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Леонардо Фонтанези
№31
Защитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:45
Сассуоло
1 : 1
Торино
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:45
был в запасе
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:45
Наполи
3 : 1
Сассуоло
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:45
был в запасе
Наполи
3
Сассуоло
1
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
14:30
Интер
0 : 1
Сассуоло
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
14:30
был в запасе
Интер
0
Сассуоло
1
был в запасе
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Верона
1 : 1
Сассуоло
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Верона
1
Сассуоло
1
был в запасе
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
20:00
Сампдория
1 : 3
Сассуоло
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Сампдория
1
Сассуоло
3
был в запасе
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
21:00
Сассуоло
1 : 1
Фиорентина
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
21:00
был в запасе
Сассуоло
1
Фиорентина
1
был в запасе
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
17:00
Сассуоло
1 : 0
Карпи
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
1
Карпи
0
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Сассуоло
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Сассуоло
0
был в запасе
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:30
Эмполи
1 : 0
Сассуоло
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:30
был в запасе
Эмполи
1
Сассуоло
0
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
Сассуоло
1 : 1
Кьево
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Сассуоло
1
Кьево
1
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Рома
2 : 2
Сассуоло
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Рома
2
Сассуоло
2
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Аталанта
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Сассуоло
2
Аталанта
2
был в запасе
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:00
Болонья
0 : 1
Сассуоло
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:00
был в запасе
Болонья
0
Сассуоло
1
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
Сассуоло
2 : 1
Наполи
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Сассуоло
2
Наполи
1
был в запасе