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Джош Куллен
№24
Полузащитник
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 апр. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
10.05.2018
10 мая 2018
чт
21:45
Вест Хэм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
10.05.2018
10 мая 2018
чт
21:45
был в запасе
Вест Хэм
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
5.05.2018
5 мая 2018
сб
17:00
Лестер Сити
0 : 2
Вест Хэм
5.05.2018
5 мая 2018
сб
17:00
был в запасе
Лестер Сити
0
Вест Хэм
2
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:15
Вест Хэм
1 : 4
Манчестер Сити
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:15
был в запасе
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
4
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
Арсенал
4 : 1
Вест Хэм
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
был в запасе
Арсенал
4
Вест Хэм
1
был в запасе
16.04.2018
16 апр. 2018
пн
22:00
Вест Хэм
1 : 1
Сток Сити
16.04.2018
16 апр. 2018
пн
22:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Сток Сити
1
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
18:30
Челси
1 : 1
Вест Хэм
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
18:30
был в запасе
Челси
1
Вест Хэм
1
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
17:00
Вест Хэм
3 : 0
Саутгемптон
31.03.2018
31 марта 2018
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
3
Саутгемптон
0
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 3
Бернли
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
0
Бернли
3
был в запасе
3.03.2018
3 марта 2018
сб
18:00
Суонси
4 : 1
Вест Хэм
3.03.2018
3 марта 2018
сб
18:00
был в запасе
Суонси
4
Вест Хэм
1
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 0
Уотфорд
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Уотфорд
0
был в запасе
3.02.2018
3 февр. 2018
сб
18:00
Брайтон & Хов
3 : 1
Вест Хэм
3.02.2018
3 февр. 2018
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
3
Вест Хэм
1
был в запасе
30.01.2018
30 янв. 2018
вт
22:45
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
30.01.2018
30 янв. 2018
вт
22:45
был в запасе
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 1
Борнмут
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Борнмут
1
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 4
Вест Хэм
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
1
Вест Хэм
4
был в запасе