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Матч-центр
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Артем Сокол
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 июня 1997 (22) года
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
10.12.2018
10 дек. 2018
пн
19:30
Ахмат
2 : 0
Арсенал
10.12.2018
10 дек. 2018
пн
19:30
был в запасе
Ахмат
2
Арсенал
0
был в запасе
3.12.2018
3 дек. 2018
пн
19:30
Арсенал
4 : 2
Зенит
3.12.2018
3 дек. 2018
пн
19:30
был в запасе
Арсенал
4
Зенит
2
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
16:30
Краснодар
3 : 0
Арсенал
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
16:30
был в запасе
Краснодар
3
Арсенал
0
был в запасе
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
19:30
Арсенал
2 : 0
Анжи
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
2
Анжи
0
был в запасе
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
14:00
Локомотив
3 : 1
Арсенал
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
14:00
был в запасе
Локомотив
3
Арсенал
1
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
Арсенал
2 : 2
Оренбург
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
был в запасе
Арсенал
2
Оренбург
2
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:30
Спартак
2 : 3
Арсенал
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:30
был в запасе
Спартак
2
Арсенал
3
был в запасе
5.10.2018
5 окт. 2018
пт
19:30
Арсенал
1 : 1
Уфа
5.10.2018
5 окт. 2018
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
1
Уфа
1
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
11:30
Урал
2 : 1
Арсенал
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
11:30
был в запасе
Урал
2
Арсенал
1
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Арсенал
2 : 2
Рубин
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Арсенал
2
Рубин
2
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
Арсенал
4 : 0
Крылья Советов
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
был в запасе
Арсенал
4
Крылья Советов
0
был в запасе
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
14:00
Енисей
0 : 0
Арсенал
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
14:00
был в запасе
Енисей
0
Арсенал
0
был в запасе
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
19:30
Арсенал
0 : 1
Ростов
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
0
Ростов
1
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:30
ЦСКА
3 : 0
Арсенал
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:30
был в запасе
ЦСКА
3
Арсенал
0
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:30
Арсенал
3 : 1
Ахмат
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
3
Ахмат
1
был в запасе
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
16:30
Зенит
1 : 0
Арсенал
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
16:30
был в запасе
Зенит
1
Арсенал
0
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
16:30
Арсенал
0 : 0
Динамо
29.07.2018
29 июля 2018
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
0
Динамо
0
был в запасе