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Павел Овчинников
№84
Вратарь
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
Тосно
1 : 2
ЦСКА
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
был в запасе
Тосно
1
ЦСКА
2
был в запасе
6.08.2017
6 авг. 2017
вс
17:30
ЦСКА
1 : 2
Рубин
6.08.2017
6 авг. 2017
вс
17:30
был в запасе
ЦСКА
1
Рубин
2
был в запасе
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
ЦСКА
2 : 0
СКА-Хабаровск
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
ЦСКА
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
21.07.2017
21 июля 2017
пт
19:30
ЦСКА
1 : 3
Локомотив
21.07.2017
21 июля 2017
пт
19:30
был в запасе
ЦСКА
1
Локомотив
3
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
20:00
Анжи
1 : 3
ЦСКА
15.07.2017
15 июля 2017
сб
20:00
был в запасе
Анжи
1
ЦСКА
3
был в запасе