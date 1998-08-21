Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Рыбчинский
№94
Полузащитник
Подписаться
Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 авг. 1998 (21) год
Рост
178
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
был в запасе
Ростов
1
Локомотив
3
был в запасе
8.03.2020
8 марта 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Ахмат
8.03.2020
8 марта 2020
вс
19:00
минуты: 80' - 90'
Локомотив
1
Ахмат
0
минуты: 80' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
был в запасе
Зенит
0
Локомотив
0
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
4
Локомотив
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
был в запасе
Локомотив
1
Динамо
2
был в запасе
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
Тамбов
2 : 3
Локомотив
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
был в запасе
Тамбов
2
Локомотив
3
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
1
Локомотив
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
Локомотив
0 : 3
Спартак
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Локомотив
0
Спартак
3
был в запасе
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 2
Локомотив
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
был в запасе
Ахмат
0
Локомотив
2
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Локомотив
2
Арсенал
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Локомотив
1
Зенит
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Сочи
0
Локомотив
1
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
Локомотив
2 : 1
Тамбов
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
был в запасе
Локомотив
2
Тамбов
1
был в запасе
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
минуты: 81' - 90'
Локомотив
1
Рубин
1
минуты: 81' - 90'