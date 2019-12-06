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Никита Дорофеев
№89
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 февр. 1998 (22) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
4
Локомотив
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
был в запасе
Локомотив
1
Динамо
2
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
1
Локомотив
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
Локомотив
0 : 3
Спартак
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Локомотив
0
Спартак
3
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Локомотив
2
Арсенал
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Сочи
0
Локомотив
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Локомотив
1
Ростов
2
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
Локомотив
4 : 0
Урал
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
Локомотив
4
Урал
0
был в запасе
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Локомотив
2
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Локомотив
0
был в запасе
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
был в запасе
Локомотив
1
Рубин
1
был в запасе