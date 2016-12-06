Адама Траоре
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.12.2016 6 дек. 2016 вт 22:45
Базель
1 : 4
Арсенал
6.12.2016 6 дек. 2016 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Базель
1
Арсенал
4
минуты: 1' - 90'
23.11.2016 23 нояб. 2016 ср 22:45
Лудогорец
0 : 0
Базель
86'
86'
86'
23.11.2016 23 нояб. 2016 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
0
Базель
0
минуты: 1' - 90'
1.11.2016 1 нояб. 2016 вт 22:45
Базель
1 : 2
ПСЖ
1.11.2016 1 нояб. 2016 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Базель
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2016 19 окт. 2016 ср 21:45
ПСЖ
3 : 0
Базель
19.10.2016 19 окт. 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
3
Базель
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2016 28 сент. 2016 ср 21:45
Арсенал
2 : 0
Базель
28.09.2016 28 сент. 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Базель
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2016 13 сент. 2016 вт 21:45
Базель
1 : 1
Лудогорец
13.09.2016 13 сент. 2016 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Базель
1
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90'