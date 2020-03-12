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Лента
Матч-центр
Моя команда
Гонсало Пасьенса
№39
Нападающий
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 авг. 1994 (25) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
минуты: 46' - 90'
Айнтрахт
0
Базель
3
минуты: 46' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
был в запасе