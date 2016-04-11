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Андрей Полин
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
15:00
Оренбург
1 : 1
Тюмень
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
15:00
был в запасе
Оренбург
1
Тюмень
1
был в запасе
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
15:00
Тюмень
1 : 1
Томь
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
15:00
был в запасе
Тюмень
1
Томь
1
был в запасе
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
13:00
Тосно
2 : 4
Тюмень
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
13:00
минуты: 87' - 90'
Тосно
2
Тюмень
4
минуты: 87' - 90'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
Зенит-2
4 : 2
Тюмень
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
был в запасе
Зенит-2
4
Тюмень
2
был в запасе
16.03.2016
16 марта 2016
ср
15:00
Тюмень
3 : 1
Байкал
16.03.2016
16 марта 2016
ср
15:00
минуты: 70' - 90'
Тюмень
3
Байкал
1
минуты: 70' - 90'
12.03.2016
12 марта 2016
сб
18:00
Факел
3 : 0
Тюмень
12.03.2016
12 марта 2016
сб
18:00
был в запасе
Факел
3
Тюмень
0
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
13:00
Спартак-2
1 : 1
Тюмень
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
13:00
минуты: 89' - 90'
Спартак-2
1
Тюмень
1
минуты: 89' - 90'
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
14:00
КАМАЗ
0 : 1
Тюмень
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
14:00
минуты: 84' - 90'
КАМАЗ
0
Тюмень
1
минуты: 84' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
минуты: 76' - 90'
Сибирь
1
Тюмень
4
минуты: 76' - 90'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
15:00
Тюмень
2 : 1
Волга
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 90' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
10:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
был в запасе
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Армавир
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
17:00
минуты: 79' - 90'
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 79' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:00
Енисей
1 : 0
Тюмень
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:00
был в запасе
Енисей
1
Тюмень
0
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
Тюмень
0 : 2
Волгарь
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
был в запасе
Тюмень
0
Волгарь
2
был в запасе
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
17:00
Шинник
1 : 1
Тюмень
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
17:00
был в запасе
Шинник
1
Тюмень
1
был в запасе
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
0 : 4
Оренбург
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
17:00
минуты: 85' - 90'
Тюмень
0
Оренбург
4
минуты: 85' - 90'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
был в запасе
Тюмень
1
Тосно
0
был в запасе
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
Арсенал
1 : 2
Тюмень
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 90' - 90'
Арсенал
1
Тюмень
2
минуты: 90' - 90'
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
16:00
Тюмень
2 : 1
Зенит-2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Тюмень
2
Зенит-2
1
минуты: 90' - 90'
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
Байкал
0 : 0
Тюмень
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
минуты: 87' - 90'
Байкал
0
Тюмень
0
минуты: 87' - 90'