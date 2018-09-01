Евгений Гошев
№97
Вратарь
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 июня 1997 (22) года
Рост
197
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 16:00
Шинник
1 : 0
Нижний Новгород
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 16:00
минуты: 46' - 90'
Шинник
1
Нижний Новгород
0
минуты: 46' - 90'
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:00
Шинник
1 : 0
Зенит-2
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:00
был в запасе
Шинник
1
Зенит-2
0
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
Шинник
0 : 0
Ротор
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
был в запасе
Шинник
0
Ротор
0
был в запасе
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 17:00
Шинник
0 : 1
Химки
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 17:00
был в запасе
Шинник
0
Химки
1
был в запасе