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Никита Андреев
№82
Полузащитник
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 нояб. 1997 (22) года
Рост
177
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
31.03.2019
31 марта 2019
вс
19:00
Краснодар
5 : 0
Анжи
31.03.2019
31 марта 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
5
Анжи
0
был в запасе
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
был в запасе
Анжи
0
Крылья Советов
2
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
21:00
Анжи
0 : 2
Локомотив
10.03.2019
10 марта 2019
вс
21:00
минуты: 85' - 90'
Анжи
0
Локомотив
2
минуты: 85' - 90'
1.03.2019
1 марта 2019
пт
16:30
Оренбург
0 : 1
Анжи
1.03.2019
1 марта 2019
пт
16:30
был в запасе
Оренбург
0
Анжи
1
был в запасе