Георгий Кырнац
№44
Вратарь
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 июня 1998 (21) год
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.07.2019 28 июля 2019 вс 19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019 28 июля 2019 вс 19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Локомотив
0
был в запасе
20.07.2019 20 июля 2019 сб 19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019 20 июля 2019 сб 19:00
был в запасе
ЦСКА
2
Оренбург
1
был в запасе
14.07.2019 14 июля 2019 вс 16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
14.07.2019 14 июля 2019 вс 16:30
был в запасе
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
был в запасе