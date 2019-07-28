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Матч-центр
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Георгий Кырнац
№44
Вратарь
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 июня 1998 (21) год
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Локомотив
0
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
был в запасе
ЦСКА
2
Оренбург
1
был в запасе
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
был в запасе
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
был в запасе