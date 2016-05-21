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Гильермо Котуньо
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Рубин
0 : 1
ЦСКА
41'
41'
41'
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
15.05.2016
15 мая 2016
вс
14:30
Крылья Советов
1 : 1
Рубин
15.05.2016
15 мая 2016
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:00
Рубин
1 : 2
Анжи
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 83'
Рубин
1
Анжи
2
минуты: 1' - 83'
7.05.2016
7 мая 2016
сб
19:30
Рубин
1 : 1
Краснодар
7.05.2016
7 мая 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
1.05.2016
1 мая 2016
вс
12:00
Уфа
1 : 1
Рубин
1.05.2016
1 мая 2016
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
19:30
Рубин
0 : 1
Ахмат
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
17:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
19:30
Рубин
4 : 1
Динамо
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
4
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Рубин
1 : 1
Мордовия
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:30
Зенит
4 : 2
Рубин
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:30
минуты: 46' - 90'
Зенит
4
Рубин
2
минуты: 46' - 90'
5.03.2016
5 марта 2016
сб
17:00
Рубин
1 : 0
Кубань
5.03.2016
5 марта 2016
сб
17:00
был в запасе
Рубин
1
Кубань
0
был в запасе
4.12.2015
4 дек. 2015
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Рубин
4.12.2015
4 дек. 2015
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:15
Рубин
2 : 2
Спартак
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:15
был в запасе
Рубин
2
Спартак
2
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
12:00
Амкар
1 : 2
Рубин
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
12:00
минуты: 1' - 46'
Амкар
1
Рубин
2
минуты: 1' - 46'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:30
Рубин
2 : 0
Крылья Советов
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:30
был в запасе
Рубин
2
Крылья Советов
0
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
16:30
Анжи
1 : 2
Рубин
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:30
Краснодар
2 : 1
Рубин
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:30
был в запасе
Краснодар
2
Рубин
1
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:00
Рубин
3 : 1
Уфа
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:00
минуты: 84' - 90'
Рубин
3
Уфа
1
минуты: 84' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:00
Ахмат
2 : 1
Рубин
81'
81'
81'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:00
Рубин
1 : 2
Урал
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Рубин
1
Урал
2
минуты: 1' - 46'
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