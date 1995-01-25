Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Такуми Минамино
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ливерпуль
Гражданство
Япония
Дата рождения
16 янв. 1995 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ливерпуль
0
0
0
0
0