Такуми Минамино
№18
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Япония
Дата рождения
16 янв. 1995 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ливерпуль
0
0
0
0
0