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Матч-центр
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Такуми Минамино
№18
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Япония
Дата рождения
16 янв. 1995 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 3
Атлетико
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
минуты: 113' - 90'
Ливерпуль
2
Атлетико
3
минуты: 113' - 90'
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Атлетико
1 : 0
Ливерпуль
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
был в запасе
Атлетико
1
Ливерпуль
0
был в запасе