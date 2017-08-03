Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Йорди де Вейс
№30
Защитник
Подписаться
Команда
Халл Сити
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
21:45
Осиек
1 : 0
ПСВ
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
21:45
был в запасе
Осиек
1
ПСВ
0
был в запасе
27.07.2017
27 июля 2017
чт
20:00
ПСВ
0 : 1
Осиек
27.07.2017
27 июля 2017
чт
20:00
был в запасе
ПСВ
0
Осиек
1
был в запасе