Алмами Туре
№18
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Мали
Дата рождения
28 апр. 1996 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Айнтрахт
2
0
1
0
0