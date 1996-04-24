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Лента
Матч-центр
Моя команда
Алмами Туре
№18
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Мали
Дата рождения
28 апр. 1996 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Айнтрахт
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