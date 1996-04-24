Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Алмами Туре
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Айнтрахт
Гражданство
Мали
Дата рождения
28 апр. 1996 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
0
Базель
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'