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Лента
Матч-центр
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Фелипе Пирес
№97
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 апр. 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
21:30
Ганновер-96
1 : 3
Хоффенхайм
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
21:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
3
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
Фортуна
2 : 1
Хоффенхайм
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Фортуна
2
Хоффенхайм
1
был в запасе