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Лента
Матч-центр
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Аркадиуш Маляж
№34
Вратарь
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
19 июня 1980 (39) лет
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
Дюделанж
2 : 2
Легия
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Дюделанж
2
Легия
2
минуты: 1' - 90'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
22:00
Легия
1 : 2
Дюделанж
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Легия
1
Дюделанж
2
минуты: 1' - 90'