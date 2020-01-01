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Лента
Матч-центр
Моя команда
Кенни Тете
№23
Защитник
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Команда
Лион
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 окт. 1995 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лион
10
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1
1
0