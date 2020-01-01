Кенни Тете
№23
Защитник
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Команда
Лион
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 окт. 1995 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лион
10
0
1
1
0