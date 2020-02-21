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Кенни Тете
№23
Защитник
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Команда
Лион
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 окт. 1995 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Метц
0 : 2
Лион
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Метц
0
Лион
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Лион
1 : 1
Страсбур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Лион
1
Страсбур
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:05
ПСЖ
4 : 2
Лион
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:05
был в запасе
ПСЖ
4
Лион
2
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Лион
0 : 0
Амьен
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Ницца
2
Лион
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Лион
3 : 0
Тулуза
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Лион
3
Тулуза
0
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
был в запасе
Бордо
1
Лион
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Реймс
1 : 1
Лион
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Лион
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
Лион
0 : 1
Ренн
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Ним
0 : 4
Лион
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Лион
4
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:05
Лион
0 : 1
Лилль
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:05
был в запасе
Лион
0
Лилль
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лион
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
2
Лион
3
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 70' - 90'
Сент-Этьен
1
Лион
0
минуты: 70' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Брест
2 : 2
Лион
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Брест
2
Лион
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 73' - 90'
Лион
0
ПСЖ
1
минуты: 73' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:45
Амьен
2 : 2
Лион
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Амьен
2
Лион
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
Лион
1 : 1
Бордо
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
20:00
Монпелье
1 : 0
Лион
82'
82'
82'
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
20:00
был в запасе
Монпелье
1
Лион
0
был в запасе
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